08 октября 2025 в 11:06

Раскрыта сумма пенсии при средней зарплате в 2026 году

Экономист Балынин: при средней зарплате пенсия составит 27 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При прогнозируемой средней зарплате в 105-110 тыс. рублей страховая пенсия граждан в 2026 году может составить от 27 до 35 тыс. рублей в зависимости от стажа, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, размер выплаты складывается из фиксированной части и пенсионных баллов.

Порядок расчета страховой пенсии по старости достаточно прост. Для этого нужно сложить два слагаемых: фиксированную выплату и произведение числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на стоимость одного балла, — отметил эксперт.

Балынин объяснил, что в 2026 году фиксированная выплата составит 9 584,69 рубля, а стоимость одного балла — 156,76 рубля. При стаже 25 лет, по подсчетам экономиста, пенсия достигнет 27 992 рубля, при 30 годах — 31 674 рубля, при 35 годах — 35 355 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в 2026 году размер индексации страховых пенсий будет повышен, если уровень инфляции за 2025 год превысит 7,6%. Он отметил, что страховые пенсии граждан РФ в 2025 году были увеличены на величину фактической инфляции 2024 года.

пенсии
деньги
Россия
зарплаты
