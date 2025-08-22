Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 08:48

Российская теннисистка оказалась в шаге от финала после трехчасового матча

Теннисистка Шнайдер выиграла у Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Мексике

Диана Шнайдер Диана Шнайдер Фото: Joanna Chan/ AP/TASS

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал престижного турнира WTA-500 в мексиканском Монтеррее. Спортсменка, занимающая 22-ю позицию в мировом рейтинге, одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисой Мертенс, матч длился свыше трех часов.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу российской спортсменки. В ходе игры Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из 10 брейк-пойнтов. В полуфинальном матче Шнайдер встретится с победительницей парного противостояния между американкой Алисией Паркс и словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге, начнет выступление на Открытом чемпионате США с матча против американки Алисии Паркс. Соперница россиянки находится на 71-й позиции рейтинга. Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

До этого завершилось выступление Андреевой и Даниила Медведева на US Open 2025 в миксте. Они не смогли пройти в полуфинал, уступив в четвертьфинале паре Джессика Пегула — Джек Дрейпер со счетом 1:4, 1:4. В ходе матча российские спортсмены не выполнили ни одной подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали единственный брейк-пойнт.

спорт
теннис
Мексика
матчи
