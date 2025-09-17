Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:35

Сливочные креветки по-мексикански: готовим пикантный ужин для ленивых гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочные креветки с кукурузой в мексиканском стиле — это яркое и ароматное блюдо, которое сочетает в себе нежность сливочного соуса и пикантность специй. Сочетание сочных креветок, сладкой кукурузы и пряного соуса создает сбалансированный и насыщенный вкус. Это блюдо станет идеальным выбором для быстрого и эффектного ужина.

Для приготовления понадобятся 300 г креветок, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, 1/3 ч. л. соли, 2 початка кукурузы. Для соуса: 30 г сливочного масла, 1/2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 50 г феты, 200 мл сливок, щепотка черного перца, перец чили по вкусу, 1 ст. л. сока лайма. Креветки обжарить на растительном масле с паприкой и солью до румяной корочки. Отдельно обжарить лук и чеснок на сливочном масле, добавить сливки и фету, довести до однородности. Добавить в соус зерна кукурузы, креветки, перец и сок лайма, прогреть 2–3 минуты. Подавать с рисом, украсив фетой, дольками лайма и кинзой. Блюдо получается нежным, с приятной остротой и свежими нотками лайма.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

