СКА превзошёл «Куньлунь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) питерский СКА одержал победу над китайским клубом «Куньлунь» — 5:3.
В начале второго периода «Куньлунь» повёл — 2:0, но питерцы Никита Гусев и Владислав Гавриков счёт сравняли. Победил СКА благодаря точным броскам Андрея Кузьменко, Давида Рундблада и Олега Ли.
Следующий матч СКА проведёт 27 декабря против «Амура», который обыграл «Витязь» — 2:1. За команду победителей отличились Валентин Пьянов и Томаш Зогорна. За «Витязь» — Алексей Макеев.
Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА, писал News.ru.