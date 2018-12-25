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СКА превзошёл «Куньлунь»

ХК СКА Сергей Булкин/News.ru

ХК СКА

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) питерский СКА одержал победу над китайским клубом «Куньлунь» — 5:3.

В начале второго периода «Куньлунь» повёл — 2:0, но питерцы Никита Гусев и Владислав Гавриков счёт сравняли. Победил СКА благодаря точным броскам Андрея Кузьменко, Давида Рундблада и Олега Ли.

Следующий матч СКА проведёт 27 декабря против «Амура», который обыграл «Витязь» — 2:1. За команду победителей отличились Валентин Пьянов и Томаш Зогорна. За «Витязь» — Алексей Макеев.

Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА, писал News.ru.


#хоккей #КХЛ
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