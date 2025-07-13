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13 июля 2025 в 09:42

Звезды НХЛ и КХЛ провели «Матч года» в Москве: самые яркие фото встречи

Александр Овечкин (НХЛ) с сыном Александр Овечкин (НХЛ) с сыном Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве на «ЦСКА-Арене» прошел благотворительный «Матч года» с участием российских звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторами встречи выступили команда «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева, Arena Play форварда «Рейнджерса» Артемия Панарина и креативная студия Juice. Игра завершилась со счетом 3:15 в пользу «Запада».

В составе команды звезд НХЛ, помимо Панарина и Сергачева, сыграли капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Илья Ковальчук и многие другие.

На льду «ЦСКА-Арены» болельщики также увидели Вадима Шипачева (минское «Динамо»), Никиту Нестерова (ЦСКА), Дамира Шарипзянова («Авангард»), Дмитрия Яшкина («Ак Барс») и Николая Голдобина («Спартак»). Все они представили команду звезд КХЛ.

Овечкина наградили за побитый рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ. Чествование капитана и нападающего «Вашингтона» прошло перед матчем. После того как визуально было представлено его достижение в НХЛ, на площадке появился автомобиль, который стал подарком ему за достижения.

Самые яркие фотографии с «Матча года» — в галерее NEWS.ru.

Александр Овечкин (НХЛ) с сыном
Александр Овечкин (НХЛ) с сыном
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Болельщики на «Матче года» — 2025
Болельщики на «Матче года» — 2025
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Малкин (НХЛ)
Евгений Малкин (НХЛ)
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Болельщики на «Матче года» — 2025
Болельщики на «Матче года» — 2025
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
«Матч года» — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
хоккей
Александр Овечкин
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