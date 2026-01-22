Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:00

Шойгу назвала самый неожиданный возможный допинг в спорте

Шойгу: нурофен и капли для носа могут являться допингом для спортсменов

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Пресс-служба Ксении Шойгу
Неочевидные и известные препараты, например таблетка нурофена, могут оказаться допингом для спортсменов, заявила в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она отметила, что атлеты вынуждены постоянно жить в подобных жестких рамках.

Наверное, мы считаем, что все знаем про допинг. И все врачи, спортсмены, юниоры, потому что это все очень просто. Я приведу банальный пример о том, что нурофен является допингом. Капли для носа, еще какие-то абсолютно безобидные вещи для многих любителей и обычного человека. А спортсмен постоянно вынужден жить в рамках того, что каждая таблетка, каждое лекарство, каждая добавка, которую он принимает, — он должен быть уверен, что она никоим образом не повлияет на его анализ крови и не будет являться или считаться допингом, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.

