В Казахстане создали комиссию для расследования ЧП на «Тенгизе»

Министерство энергетики Казахстана создало специальную комиссию для выяснения причин чрезвычайного происшествия на объекте международной компании «Тенгизшевройл», после которого была приостановлена добыча на крупнейшем месторождении «Тенгиз», сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование касается технологического нарушения, зафиксированного 18 января.
Министерство энергетики сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия, — указано в сообщении.
В министерстве уточнили, что на месторождении в настоящее время находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Решение о приостановке добычи было принято самой компанией «Тенгизшевройл» в соответствии с установленным протоколом безопасности. Итоги и выводы по результатам работы комиссии в Минэнерго пообещали озвучить позднее.
Ранее специалисты устанавливали обстоятельства пожара на нефтяном месторождении «Тенгиз» в Атырауской области Казахстана. Возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на и трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4 произошло 18 января. Никто в результате происшествия не пострадал.