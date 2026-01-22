Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:17

В Казахстане создали комиссию для расследования ЧП на «Тенгизе»

Нефтяное месторождение «Тенгиз» Нефтяное месторождение «Тенгиз» Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Министерство энергетики Казахстана создало специальную комиссию для выяснения причин чрезвычайного происшествия на объекте международной компании «Тенгизшевройл», после которого была приостановлена добыча на крупнейшем месторождении «Тенгиз», сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование касается технологического нарушения, зафиксированного 18 января.

Министерство энергетики сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия, — указано в сообщении.

В министерстве уточнили, что на месторождении в настоящее время находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Решение о приостановке добычи было принято самой компанией «Тенгизшевройл» в соответствии с установленным протоколом безопасности. Итоги и выводы по результатам работы комиссии в Минэнерго пообещали озвучить позднее.

Ранее специалисты устанавливали обстоятельства пожара на нефтяном месторождении «Тенгиз» в Атырауской области Казахстана. Возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на и трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4 произошло 18 января. Никто в результате происшествия не пострадал.

Казахстан
чрезвычайные происшествия
месторождения
добыча газа
