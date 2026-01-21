Родители пропавшего пловца Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле

Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле, передает РИА Новости. Как сообщила его мать Галина, анализ необходим для установления личности тела, найденного в Босфоре.

Мы приехали сегодня сюда с отцом Николая и сдали мазок для ДНК-теста. Сказали ждать результатов: сегодня они готовы не будут, они будут готовы только завтра к утру, — рассказала Свечникова.

Труп нашли утром 20 января в районе причала Куручешме у набережной Бебек с прогулочного катера. Турецкие СМИ сообщили, что гидрокостюм найденного в Босфоре мужчины принадлежит Свечникову. Принадлежность костюма спортсмену доказала экспертиза.

Как рассказала мать Свечникова, татуировки на найденном теле похожи те, что были у сына. Она отметила, что сходство составляет примерно 80%. Родственница семьи Свечникова Алена Караман дала письменные показания турецким правоохранителям. Она уточнила, что смогла ознакомиться с фотоматериалами дела.