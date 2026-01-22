Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:31

Стали известны подробности задержания школьника с ножом из Нижнекамска

RT: напавший на школу в Нижнекамске мальчик имел при себе нож, маску и перчатки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники Росгвардии задержали подростка, совершившего нападение с ножом на лицей в Нижнекамске, сообщает RT. У школьника изъяли маску, тактические перчатки и нож.

Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел, — подтвердили в Росгвардии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются мотивы действий несовершеннолетнего.

Как пишет Telegram-канал Baza, женщина, на которую напал ученик, ранена, но жива. Она работала в школе уборщицей. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. По сведениям «Осторожно, новости», жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Ученица образовательного учреждения рассказала в беседе с NEWS.ru, что напавший с ножом на лицей ученик до этого подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков. Она отметила, что в настоящее время нападавший задержан.

Перед задержанием подросток успел взорвать несколько петард. Очевидцы рассказали Telegram-каналу «112», что сначала в коридоре раздались два громких хлопка — многие не сразу поняли, что происходит. После этого началась паника: дети начали выбегать из классов и пытались спрятаться.

Татарстан
нападения
школы
подростки
нижнекамск
