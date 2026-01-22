Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:33

Власти рассказали о состоянии уборщицы после нападения

Беляев: пострадавшей в Нижнекамске женщине ничего не угрожает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жизнь уборщицы, которую ранил ученик в нижнекамском лицее № 37, вне опасности, сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, ей оказывается вся необходимая помощь.

Учащийся седьмого класса 37-й школы напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудниками внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу, — сказал Беляев.

По словам учеников, в лицее в момент нападения шли уроки. Сначала в коридоре раздались два громких хлопка — многие не сразу поняли, что происходит. После этого началась паника: дети начали выбегать из классов и пытались спрятаться. Спустя несколько минут прозвучал еще один резкий звук, после чего из коридора доносились крики и стоны.

Ученица образовательного учреждения рассказала, что напавший с ножом на лицей ученик до этого подвергался буллингу. Другой учащийся отметил, что эвакуация из учебного заведения началась примерно через 20 минут после нападения.

