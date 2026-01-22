Прокуратура сообщила о состоянии самолета после ЧП в Магадане

Самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, был отбуксирован и ожидает осмотра, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно в настоящее время находится на стоянке.

Самолет уже отбуксирован и ждет осмотра, — сообщили в прокуратуре.

Также в пресс-службе отметили, что инцидент повлиял на работу аэропорта. В результате самолет, следовавший из Хабаровска, не смог совершить посадку в Магадане и был направлен в аэропорт Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

