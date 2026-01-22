В Госдуме пригрозили Украине последствиями за атаку на кубанский порт Депутат Колесник: порты Одессы и Николаева нужно стереть с лица земли

Вооруженным силам России необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, данные объекты имеют стратегическое значение, поскольку через них Украина получает вооружение от союзников.

ВС РФ жестко отвечают [на атаки ВСУ], работают по портам Одессы. Портовую инфраструктуру Украины просто нужно сносить. Не только через польский Жешув, но и через порты Украины ВСУ получают оружие. Иногда под видом зерновой сделки это делалось — якобы зерно, но поставляли вооружение. Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти. Это стратегические объекты. Там причаливают корабли с военными грузами, там скапливается оружие. Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут. Они поймут только силу, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что порты Одессы и Николаева — это практически единственные значимые морские ворота Украины. По его мнению, на атаки ВСУ следует реагировать решительно и не ограничиваться точечными ударами, а применять массированные действия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что портовые терминалы в поселке Волна подверглись атаке ВСУ. По его словам, уже вторые сутки украинские войска наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре региона. В результате на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.