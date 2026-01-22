Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:33

В Госдуме пригрозили Украине последствиями за атаку на кубанский порт

Депутат Колесник: порты Одессы и Николаева нужно стереть с лица земли

«Искандер» «Искандер» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вооруженным силам России необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, данные объекты имеют стратегическое значение, поскольку через них Украина получает вооружение от союзников.

ВС РФ жестко отвечают [на атаки ВСУ], работают по портам Одессы. Портовую инфраструктуру Украины просто нужно сносить. Не только через польский Жешув, но и через порты Украины ВСУ получают оружие. Иногда под видом зерновой сделки это делалось — якобы зерно, но поставляли вооружение. Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти. Это стратегические объекты. Там причаливают корабли с военными грузами, там скапливается оружие. Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут. Они поймут только силу, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что порты Одессы и Николаева — это практически единственные значимые морские ворота Украины. По его мнению, на атаки ВСУ следует реагировать решительно и не ограничиваться точечными ударами, а применять массированные действия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что портовые терминалы в поселке Волна подверглись атаке ВСУ. По его словам, уже вторые сутки украинские войска наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре региона. В результате на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

ВСУ
порты
Украина
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница нашла в коробке шоколад вместо выигранного в автомате iPhone
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.