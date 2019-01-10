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РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Александр Дюков Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Александр Дюков

спорт [ версия для печати ]

Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил президент РПЛ и исполняющий обязанности главы союза Сергей Прядкин.

Отчётно-выборная конференция РФС, где пройдут выборы президента, назначена на 22 февраля 2019 года. Дюкова ранее поддержали федерации футбола Томской области, Татарстана, Пермского края, Мордовии и Башкирии. Также за кандидатуру Дюкова выступил московский ЦСКА.

Дюков — председатель совета директоров питерского «Зенита». 

Ранее РФС возглавлял Виталий Мутко, об отставке которого стало известно в декабре 2018-го.

Как писал News.ru, Лебедев не планирует избираться на пост главы РФС.


#футбол #РПЛ #РФС
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