РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС

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Александр Дюков

Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил президент РПЛ и исполняющий обязанности главы союза Сергей Прядкин.

Отчётно-выборная конференция РФС, где пройдут выборы президента, назначена на 22 февраля 2019 года. Дюкова ранее поддержали федерации футбола Томской области, Татарстана, Пермского края, Мордовии и Башкирии. Также за кандидатуру Дюкова выступил московский ЦСКА.

Дюков — председатель совета директоров питерского «Зенита».

Ранее РФС возглавлял Виталий Мутко, об отставке которого стало известно в декабре 2018-го.

Как писал News.ru, Лебедев не планирует избираться на пост главы РФС.