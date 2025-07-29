Российские фехтовальщики выбыли с чемпионата мира Российские шпажисты не вышли в 1/8 финала чемпионата мира в Тбилиси

Сборная России по фехтованию не смогла пробиться в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира, сообщает ТАСС. В 1/16 финала российские шпажисты уступили сборной Казахстана со счетом 35:45.

В составе команды выступали Никита Глазков, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артем Саркисян. Чемпионат мира проходит в Тбилиси и завершится 30 июля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российская женская сборная по фехтованию на рапирах досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Тбилиси, уступив в 1/8 финала команде Украины со счетом 36:45. Российская рапиристка Марта Мартьянова эмоционально отреагировала на поражение, признавшись, что для нее «мир рухнул».

В то же время российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован на чемпионате мира в Сингапуре за техническое нарушение — поддельфинивание во время заплыва на 100 метров брассом. Несмотря на первоначально занятое четвертое место, результат был аннулирован. Тренер сборной Андрей Шишин отметил, что спортсмен взял паузу для подготовки к следующим стартам.