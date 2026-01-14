Врач назвал главные причины частых походов в туалет Уролог Малхасян: частые походы в туалет связаны с циститом или простатитом

Частые посещения туалета могут быть симптомом цистита или простатита, заявил NEWS.ru уролог Виген Малхасян. По его словам, проблема также может крыться в патологиях уретры и неврологических заболеваниях.

Основная причина частых позывов в туалет — это прежде всего цистит. Заболевание чаще всего вызвано бактериальной инфекцией, в большинстве случаев кишечной палочкой, и характеризуется болезненными позывами, иногда с примесью крови в моче. Однако частые позывы могут указывать и на другие проблемы, к примеру гиперактивный мочевой пузырь. Это состояние, при котором орган непроизвольно сокращается, вызывая нестерпимые позывы, иногда с недержанием. Часто такое состояние связано с неврологическими заболеваниями или заболеваниями, препятствующими свободному опорожнению мочевого пузыря, например аденомой предстательной железы, — поделился Малхасян.

Он подчеркнул, что существует специфическая форма заболевания — посткоитальный цистит. По его словам, эта патология развивается после полового акта из-за анатомических особенностей женского мочеиспускательного канала, которые облегчают попадание в него влагалищного содержимого.

К заболеваниям, при которых изменяется емкость мочевого пузыря, в результате чего он теряет способность накапливать достаточное количество мочи, относятся анатомические изменения. К примеру, опущение тазовых органов или патологии уретры. Для точной диагностики необходимо обратиться к врачу-урологу, — заключил Малхасян.

Ранее уролог Сергей Королев заявил, что кандидоз и прочие гинекологические заболевания, а также повреждение нервов в районе мочевого пузыря и психосоматические расстройства могут быть ошибочно диагностированы как цистит. По его словам, схожая симптоматика иногда возникает вследствие появления опухоли.