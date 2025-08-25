Родственница пропавшего пловца рассказала о плохой организации заплыва

В этом году во время заплыва в Босфоре было 60 спасательных лодок и катеров, при этом от организаторов соревнований не оказалось ни одного судна, рассказала NEWS.ru родственница пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Алена. По ее словам, на турнире были только лодки и катера службы безопасности Турции и морской полиции.

По сегодняшний день, когда были такие соревнования, использовалось 40 лодок. В этом году их было больше, якобы 60. Лодок организаторов не было, было несколько от службы безопасности Турции, морской полиции, — сказала девушка.

Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения. Жена пропавшего пловца сегодня прилетит в Турцию.