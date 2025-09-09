Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 09:00

«Политические моменты»: боксер Дрозд о своей дисквалификации за допинг

Боксер Дрозд назвал «политическим моментом» свою дисквалификацию за допинг

Григорий Дрозд Григорий Дрозд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru раскрыл подробности своей дисквалификации за допинг. По словам спортмена, это «исключительно политические моменты».

Честно, для меня это было лишь поводом улыбнуться. Решения спустя десять лет, да еще и со стороны компаний, которых тогда не существовало, выглядят странно. Думаю, это исключительно политические моменты, — сказал Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». При этом Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории.

20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка.

Россия
бокс
российские спортсмены
допинг
