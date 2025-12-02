Олимпийский чемпион потребовал исключить норвежцев из лыжных гонок

Норвежских лыжников необходимо отстранить от Олимпиады, заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Так он прокомментировал позицию Норвегии по допуску российских спортсменов к международным стартам, передает РИА Новости.

Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по 10 метров, кругом слюни. Кошмар! Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали, — сказал он.

Ранее президент норвежской федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг разочаровалась решением Спортивного арбитражного суда о допуске российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям. По ее словам, позиция Норвегии остается твердой, но стране вместе с другими членами Международной федерации лыжного спорта потребуется время для анализа ситуации.

До этого двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что FIS может оттягивать процедуру допуска российских спортсменов, чтобы они не успели получить лицензии на Олимпиаду. По его мнению, шансы на участие появятся только при быстром преодолении бюрократических барьеров.