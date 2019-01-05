НХЛ оценила игрока «молодёжки» США после победы над Россией

https://news.ru/storage/news/b561acc7055f99425d1c771c9e9fc22d/9e85e78c-887f-474c-8025-cecda2f8b7df_850.jpg Минас Панагиотакис

Кэйден Примо (слева)

Голкипер молодёжной сборной США Кэйден Примо признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после победы над сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Примо отразил 34 броска в створ ворот.

Второй звездой был признан форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. Финн набрал 3 (2+1) очка в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:1). Первой звездой дня стал нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, оформивший дубль в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).

Россияне на МЧМ проиграли со счётом 1:2. В матче за третье место они встретятся с командой Швейцарии. Начало трансляции 6 января в 01:00 по московскому времени.

Как писал News.ru, капитан «молодёжки» нашёл виновных в поражении на МЧМ.