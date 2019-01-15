Медведев легко прошёл во второй круг Australian Open

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Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев добился лёгкой победы в трёх сетах над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Для выхода во второй круг первого в сезоне турнира Большого шлема россиянину потребовался всего 1 час 49 минут. Медведев сделал шесть эйсов, реализовал семь брейк-пойнтов из 17 и допустил три двойных ошибки, сообщает Ausopen.com.

Следующим соперником россиянина станет американец Райан Харрисон. Он выиграл свой первый матч на турнире у чеха Иржи Веселы (6:0, 7:5, 6:3).

Лучшим результатом для Медведева на Australian Open является выход во второй круг в 2018 году.

Ранее News.ru сообщал, что секрет победы на Australian Open раскрыла Мария Шарапова. Российская теннисистка прокомментировала свою победу в первом круге над британкой Хэрриет Дарт (6:0, 6:0). По словам Шараповой, она старалась сохранять концентрацию до последнего розыгрыша.