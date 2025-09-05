«Лицо страны»: Булыкин заявил, что Россия должна играть сильнейшим составом

Сборная России по футболу должна играть сильнейшими игроками в любых матчах, поскольку является лицом страны, заявил NEWS.ru экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что всегда возникают вопросы, когда выходит смешанный состав.

Даже когда нет и целей и задач, нужно выходить сильнейшим составом, выигрывать и радовать болельщиков. Все-таки это сборная, лицо страны. Ребята, которые достойны, которые дают максимум и делают результат. А когда выходит смешанный состав — всегда возникают вопросы. Надеюсь, что с Катаром выйдут лучшие и принесут победу! Хочется, чтобы в каждой игре наша сборная выигрывала и показывала хороший футбол, а не проверяла ближайший резерв или новых ребят. Это не место для экспериментов. Хочется гордиться нашей сборной, — заявил Булыкин.

Ранее экс-игрок заявил, что сборная России по футболу обязана была обыгрывать Иорданию. Он добавил, что если бы матч был официальным, то коллектив Валерия Карпина получил бы много критики в свой адрес.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.