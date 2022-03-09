Кличко выступил против боя россиянина Бивола в США

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, ныне мэр Киева Виталий Кличко выступил против проведения боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он дал понять, что его предложение носит исключительно политический характер. Соответствующее заявление Кличко сделал в интервью испанскому издания Marca.

Кличко считает, что Биволу необходимо запретить драться в США. Он считает, что через отстранение боксёра можно оказать давление на всё государство.

Важно, чтобы этому боксёру запретили драться в США, как и всем российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Это не против отдельного спортсмена. Украине нужно, чтобы весь мир оказал давление на Россию, — сказал Кличко.

Ранее Кличко заявил, что Украина в будущем стремится стать современной демократической страной, а спортсмен лично готов защищать её независимость и территориальную целостность на передовой.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.

11 января сообщалось, что Киевский горсовет предложил переименовать Россию в «Московию». Ранее Кличко заявил о подготовке столицы Украины к территориальной обороне от России.