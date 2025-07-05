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05 июля 2025 в 05:35

Готовлю пышный омлет на сковороде за 5 минут: нужно всего два ингредиента!

Пышный омлет: простой рецепт Пышный омлет: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется чего-то легкого и сытного? Этот омлет готовится всего за 5 минут, а выглядит как блюдо из кафе. Секрет — в правильной технике, которая превращает два простых продукта в пышное облако.

Разделите 2 яйца на белки и желтки. Белки следует взбить до крепкой пены, а желтки соединить с 50 мл молока и щепоткой соли. Следом осторожно объединить обе массы — движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную текстуру.

Жарить советуем на сковороде с антипригарным покрытием, слегка смазанной маслом. Осторожно вылейте на нее яичную массу, накройте крышкой, готовьте приблизительно 5 минут на слабом огне. Омлет должен подрасти и схватиться сверху — тогда он готов.

  • Совет: подавайте с мягким сыром или зеленью — получится вкусно и нежно.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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