Киевский горсовет предложил переименовать Россию в «Московию»

В Киеве фракция партии «Голос» предложила поддержать применение к России названия «Московия» вслед за Ровно и Львовом. Пояснительную записку к проекту постановления публикует издание «Страна.ua».

Территория нынешней РФ никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни «Русью», ни «Россией». До 1721 года она называлась «Московское царство» или, как ее еще называли, «Московией». Многочисленные и достоверные исторические источники указывают, что название «Русь», происходящие названия от нее могут применяться только к территориям современной Украины, — говорится в документе.

Большинство в Киевсовете составляют фракции «УДАР» под руководством мэра Киева Виталия Кличко, а также «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Они, по мнению экспертов, могут вполне поддержать инициативу «Голоса».

Киевсовет — это уже третий украинский орган местной власти, готовый переименовать Россию. Так, в декабре 2021 года депутаты Львовского горсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в «Московию» для якобы «восстановления исторической справедливости».

После за львовскими депутатами такое же мнение выразили и депутаты Ровенского облсовета.

Ранее сообщалось, что на встрече в Женеве российская делегация сделала всё возможное, чтобы донести до западных партнёров суть своих предложений о гарантиях безопасности. Это было сделано, чтобы избежать возможных недопониманий по любым вопросам, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.