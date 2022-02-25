Дмитрий Бивол проведёт бой против абсолютного чемпиона Сауля Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт бой против мексиканца Сауля Альвареса. Встреча состоится 7 мая. Поединок организован компанией Matchroom Boxing и будет показан на сервисе DAZN, сообщает «Мир Бокс».

Я всегда хотел боксировать только с лучшими. Я верю, что и остальные мои цели начнут претворяться в жизнь 7 мая. Дата боя, наконец, объявлена, впереди много работы, — сказал Бивол.

Отметим, что Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, но поединок с Биволом он проведёт в полутяжёлом весе. То есть россиянин будет защищать пояс по версии WBA. Мексиканец уже выступал в этом дивизионе, добившись побед над британцем Рокки Филдингом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Я очень рад предстоящему поединку против Дмитрия Бивола. Это еще один отличный вызов для меня и моей карьеры, особенно учитывая то, что я поднимаюсь в весе и встречусь с таким исключительным чемпионом мира в полутяжелом весе как Бивол, — сказал мексиканец.

Боксеры проведут пресс-конференцию в следующую среду в США.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее чемпион мира по боксу 2011 года Евгений Хитров выразил мнение, что чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес активно принимает запрещённые препараты.