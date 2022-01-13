«Мы не хотим обратно в СССР, но наш сосед против»: Кличко о политике
Кличко заявил о том, что Путин мешает Украине стать европейской страной
Михаил Потапов
Михаил Потапов
17:43, 13 января 2022
Виталий КличкоФото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший чемпион мира по боксу, ныне мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о политике и заявил о желании Украины стать частью европейской семьи. Его слова приводит Channel 4.
Наш восточный сосед очень недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Господин Путин с этим не согласен, — сказал Кличко.
Он добавил, что Украина видит своё будущее как современная демократическая страна, а он лично готов защищать её независимость и территориальную целостность на передовой.
11 января сообщалось, что Киевский горсовет предложил переименовать Россию в «Московию».
Ранее Кличко заявил о подготовке столицы Украины к территориальной обороне от России.