Бывший чемпион мира по боксу, ныне мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о политике и заявил о желании Украины стать частью европейской семьи. Его слова приводит Channel 4.

Наш восточный сосед очень недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Господин Путин с этим не согласен, — сказал Кличко.

Он добавил, что Украина видит своё будущее как современная демократическая страна, а он лично готов защищать её независимость и территориальную целостность на передовой.

11 января сообщалось, что Киевский горсовет предложил переименовать Россию в «Московию».

Ранее Кличко заявил о подготовке столицы Украины к территориальной обороне от России.