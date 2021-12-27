Мэр Киева заявил о подготовке города к масштабной обороне от РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке столицы Украины к территориальной обороне от России. По его словам, это надо сделать в кратчайшие сроки и готовиться «к самому худшему», сообщается на сайте городского правительства.

Заявления и угрозы России <...> побуждают нас подготовиться к разным сценариям событий. В частности, и к самому худшему, — сказано в сообщении.

Кличко добавил, что в случае возникновения «критической ситуации» для защиты столицы должен существовать план, по которому будут действовать различные ведомства и структурные подразделения. К примеру, уже сейчас в Киеве создаётся штаб территориальной обороны, а в январе в столице проведут командно-штабные учения.

«Подготовку» Киева к «обороне» от России бывший боксёр объявил на фоне постоянно муссирующихся слухов о готовящемся «вторжении» Москвы на территорию Украины. В Кремле, в свою очередь, считают, что это предлог для размещения у российских границ военных сил и техники НАТО.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на границе Украины и России появился стокилометровый забор. Украинское издание «Общественное» сообщает, что высота забора составляет два метра и он обнесён колючей проволокой.