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05 июля 2025 в 06:00

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июля 2025 года

5 июля: какие праздники отмечают в этот день в России и мире 5 июля: какие праздники отмечают в этот день в России и мире Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Наступило 5 июля 2025 года — первый выходной день второго летнего месяца. Сегодня россияне ходят по следам культового писателя, а по всему миру жалеют трудоголиков. Какими еще интересными фактами и событиями наполнен этот день и почему сегодня не нужно принимать судьбоносные решения — узнаете из этой статьи.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

5 июля — знаменательная дата для Республики Калмыкия в России. В этот день в 1920 году был принят важный исторический документ — Декларация прав калмыцкого народа. Его утверждение позволило сплотить разрозненные группы калмыков и стало шагом к возрождению автономии региона. Хотя событие произошло более века назад, официально праздновать его начали лишь с 2019 года. Теперь 5 июля объявлено выходным днем, и жители Калмыкии могут посвятить его праздничным мероприятиям: концертам, спортивным турнирам и другим ярким событиям.

В России также отмечают День Достоевского — этот праздник хоть и не официальный, но важный в культурном смысле. Торжество приходится на первую субботу июля и в 2025 году выпадает на пятое число. Сегодня в Москве и особенно в Санкт-Петербурге неравнодушные к творчеству писателя люди проведут экскурсии по местам, где он жил и творил, устроят тематические флешмобы и различные выставки, посвященные его творчеству.

В мире 5 июля слегка ироничный для выходного дня праздник — Международный день трудоголика. Повод его отметить есть у тех, кто готов жертвовать личной жизнью и свободным временем ради работы. Однако главная цель торжества не в том, чтобы поощрять такой образ жизни и провести день, выполняя срочные задачи. Совсем наоборот — в этот день все трудоголики должны выдохнуть, расслабиться и отвлечься от повседневной рутины.

5 июля отмечают Международный день трудоголика 5 июля отмечают Международный день трудоголика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Необычные праздники сегодня тоже есть. Так, 5 июля жители планеты отмечают Всемирный день бикини. Именно в этот день в 1946 году создатель таких купальников французский инженер Луи Реар провел первое дефиле с этим предметом гардероба. Тогда бикини произвели фурор на публику, а сейчас плотно вошли в обиход и считаются обычной одеждой для пляжа и отдыха у бассейна.

Вот другие необычные поводы для торжества:

  • День битбокса;

  • День механического карандаша;

  • День работы без рук;

  • День игры на улице.

Церковные и религиозные праздники сегодня

5 июля православная церковь вспоминает священномученика Евсевия Самосатского. Этот святой твердо стоял за православную веру и ревностно защищал ее от ереси. За это, конечно, он подвергался бесконечным гонениям. Земной путь Евсевия завершился трагически, но весьма знаково: еретичка сбросила на него черепицу с крыши. От полученных травм святой скончался, но перед смертью успел простить убийцу.

5 июля нельзя ссориться с любимым человеком 5 июля нельзя ссориться с любимым человеком Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные приметы 5 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народе 5 июля прозвали Евсеевым днем. Он считался благоприятным для свиданий. Семейным парам нужно было обязательно провести этот день вместе — например, сходить в баню и попариться вениками. Наши предки верили, что это поможет надолго сохранить любовь и взаимопонимание.

Что нельзя делать 5 июля:

  • плевать в колодец — к несчастью;

  • ссориться с возлюбленными;

  • начинать новые дела;

  • принимать судьбоносные решения.

Погодные приметы из народного календаря:

  • дождь — к обильному урожаю зерновых;

  • туман над водой — к ненастью;

  • жара — к морозной зиме;

  • рой комаров — к теплым солнечным денькам.

Дождь 5 июля предвещает богатый урожай зерновых культур Дождь 5 июля предвещает богатый урожай зерновых культур Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные даты и события: что произошло 5 июля в разные годы?

  • В 1891 году первая испанская колония в Америке заявила о своей независимости от европейцев. Речь идет о Венесуэле, примеру которой последовали потом другие латиноамериканские страны.

  • В 1954 году 19-летний американец Элвис Пресли записал свою первую песню под названием That's All Right. Позже она стала одним из мировых хитов, который прославил рок-н-ролл на всю планету.

  • В 1996 году в Великобритании появилось на свет первое в истории человечества клонированное животное — овечка по кличке Долли. Эксперимент оказался успешным — она прожила 6,5 года и сумела родить шестерых ягнят.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 5 июля?

В этот день появились на свет:

Клара Цеткин (1857 год) — немецкая политическая активистка, одна из основательниц Коммунистической партии Германии и борец за права женщин. Именно она поспособствовала учреждению Международного женского дня, который отмечают 8 марта.

Жорж Помпиду (1911 год) — 19-й президент Франции, при котором страна пережила большой экономический и технологический подъем. У правителя также была огромная тяга к прекрасному — он основал Центр Помпиду, главный парижский музей современного искусства, который поражает своей архитектурой.

Николай Немоляев (1938 год) — советский и российский кинооператор. Он приходится сыном кинорежиссеру Владимиру Немоляеву и братом актрисе Светлане Немоляевой. Среди картин, снятых его руками, — «Обыкновенное чудо» и «Покровские ворота».

В этот день мир покинули:

Жозеф Ньепс (1833 год) — французский изобретатель. Мало кто знает, но именно он стоял у истоков создания фотографии.

Саша Черный (1932 год) — поэт Серебряного века, писатель и публицист. Он особенно известен лирико-сатирическими фельетонами, а некоторые его произведения были экранизированы в виде мультфильмов.

Владимир Меньшов (2021 год) — советский и российский актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер. Он снял любимые всеми «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Розыгрыш».

5 июля 2021 года ушел из жизни актер и кинорежиссер Владимир Меньшов 5 июля 2021 года ушел из жизни актер и кинорежиссер Владимир Меньшов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Именины и дни ангела 5 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня день ангела у Каролины, Филомена, Антона, Василия, Геннадия, Зины, Галактиона и Ульяны. Проверьте, есть ли у вас родственники или друзья с такими именами, и не забудьте поздравить их с именинами!

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