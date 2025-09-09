«К уродам отношусь плохо»: боксер осудил критикующих РФ спортсменов

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru раскритиковал спортсменов, которые осуждают Россию. Он подчеркнул, что у каждого своя жизнь и к нейтральному статусу он относится нормально.

Нормально отношусь к спортсменам с нейтральным статусом. Я их понимаю. У них тоже есть своя жизнь, судьба, но я очень негативно отношусь к спортсменам, которые живут в нашей стране и говорят про нее гадкие вещи, также к тем, которые переехали из нашей страны, будучи выросшими здесь, и говорят неприятные вещи про Россию и нашего президента. К таким уродам, а по-другому я их не могу назвать, отношусь плохо. Если спортсмен живет в нашей стране, выступает под нейтральным флагом, возвращается в нашу страну, ничего плохого не говорит, а наоборот, только хорошее, такие сегодня условия. Надеемся, что скоро все непонятные и необъективные санкции снимут с наших спортсменов, — сказал Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.