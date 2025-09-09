Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:45

«К уродам отношусь плохо»: боксер осудил критикующих РФ спортсменов

Боксер Дрозд заявил, что плохо относится к критикам России

Григорий Дрозд Григорий Дрозд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru раскритиковал спортсменов, которые осуждают Россию. Он подчеркнул, что у каждого своя жизнь и к нейтральному статусу он относится нормально.

Нормально отношусь к спортсменам с нейтральным статусом. Я их понимаю. У них тоже есть своя жизнь, судьба, но я очень негативно отношусь к спортсменам, которые живут в нашей стране и говорят про нее гадкие вещи, также к тем, которые переехали из нашей страны, будучи выросшими здесь, и говорят неприятные вещи про Россию и нашего президента. К таким уродам, а по-другому я их не могу назвать, отношусь плохо. Если спортсмен живет в нашей стране, выступает под нейтральным флагом, возвращается в нашу страну, ничего плохого не говорит, а наоборот, только хорошее, такие сегодня условия. Надеемся, что скоро все непонятные и необъективные санкции снимут с наших спортсменов, — сказал Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.

Россия
бокс
спорт
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нягани задержан 38-летний педофил
Женщина пойдет под суд за попытку убийства любовника
Россиянин до смерти забил пьяного обидчика своей жены топором
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальной жары и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.