09 февраля 2026 в 18:57

Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции

Николай Рассказов Николай Рассказов Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
Футболисты самарских «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов устроили массовую драку в матче на тренировочных сборах в Турции. Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу челнинской команды.

В конце первого тайма защитник «Крыльев» Николай Рассказов в стиле Зинедина Зидана ударил головой в лицо хавбека челнинцев Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали игроки и сотрудники обеих клубов и устроили массовую драку. Игра была прервана. Позже пресс-служба самарского клуба сообщила, что матч не будет доигран.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда продолжит наращивать мастерство в рамках сборов перед весенним этапом Российской премьер-лиги. Он отметил, что коллектив стремится к развитию несмотря на высокие результаты.

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что президент Украинской федерации футбола (УАФ) Андрей Шевченко может призывать ко всему, чему угодно. Он отметил, что глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино его даже не знает.

