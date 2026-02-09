Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции

Футболисты самарских «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов устроили массовую драку в матче на тренировочных сборах в Турции. Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу челнинской команды.

В конце первого тайма защитник «Крыльев» Николай Рассказов в стиле Зинедина Зидана ударил головой в лицо хавбека челнинцев Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали игроки и сотрудники обеих клубов и устроили массовую драку. Игра была прервана. Позже пресс-служба самарского клуба сообщила, что матч не будет доигран.

