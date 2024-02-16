Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск Приговоренный к тюрьме игрок «Спартака» Промес объявлен в международный розыск

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Осужденный в Нидерландах футболист московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, заявил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена. По его словам, которые приводит РИА Новости, Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств.

Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции, — пояснил Ваттимена.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы. На данный момент игрок находится на сборах с командой в ОАЭ. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.

В пресс-службе клуба сообщили, что сторона футболиста обжалует приговор. В ФК подчеркнули, что вердикт неокончательный и сторона спортсмена информирует их о ходе судебного процесса.

Как считает депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в ситуации с Промесом нужно разбираться правоохранителям. По ее словам, надо понимать все обстоятельства дела, в том числе использовал ли он Россию, чтобы уйти от наказания в Нидерландах. Однако, считает она, основное решение остается за клубом. В то же время Журова допустила, что в данном деле могут быть и политические мотивы из-за того, что спортсмен сейчас находится в России.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.