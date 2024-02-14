«Нужно разбираться»: в Госдуме высказались о приговоре лидеру «Спартака» Журова: в ситуации с Промесом нужно разбираться правоохранителям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Квинси Промес

В ситуации с игроком футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесом нужно разбираться правоохранителям, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, надо понимать все обстоятельства дела, в том числе использовал ли он Россию, чтобы уйти от наказания в Нидерландах. Однако, считает она, основное решение остается за клубом. В то же время Журова допустила, что в данном деле могут быть и политические мотивы из-за того, что спортсмен сейчас находится в России.

Надо понимать, что мы не знаем всех обстоятельств дела, использовал ли он нашу страну, чтобы уйти от наказания. Здесь нужно разбираться нашим правоохранительным органам <...>. Клубу нужно принимать решение. Прописаны у него эти моменты в контракте? Может ли клуб без штрафных санкций убрать игрока из команды? Здесь решать клубу, это в первую очередь его имидж, не только имидж страны, — сказала депутат.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы. На данный момент игрок находится на сборах с командой в ОАЭ. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда. Прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции.

В пресс-службе клуба сообщили NEWS.ru, что сторона футболиста обжалует приговор. В ФК подчеркнули, что вердикт не окончательный и сторона спортсмена информирует их о ходе судебного процесса.

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