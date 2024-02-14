Ведущего футболиста «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы Суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Квинси Промес

Суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы, сообщает журналист Уэсли Мейер в соцсети Х. На данный момент игрок находится на сборах с командой в ОАЭ.

Прокуратура просила для футболиста девять лет тюремного заключения. В 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, принадлежавшие, по версии следствия, Промесу. Следователи считают, что футболист был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, они оба входили в крупную преступную сеть. Прокуратура также предоставила записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками и об организации доставки запрещенных веществ.

Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда. Прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Представители Промеса заявили о невиновности обвиняемого.

6 февраля был вынесен еще один приговор в отношении Промеса. Суд в Амстердаме обязал футболиста выплатить компенсацию двоюродному брату, которого спортсмен ранил ножом во время семейной ссоры. Сумма компенсации не сообщалась. В Нидерландах была арестована вилла полузащитника стоимостью €630 тысяч.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.