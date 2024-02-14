В «Спартаке» отреагировали на назначение Промесу шести лет тюрьмы ФК «Спартак»: сторона Промеса обжалует приговор о шести годах тюрьмы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Сторона футболиста Квинси Промеса обжалует приговор суда о шести годах тюрьмы за контрабанду кокаина, сообщили NEWS.ru в пресс-службе клуба. В ФК подчеркнули, что вердикт не окончательный и сторона спортсмена информирует их о ходе судебного процесса.

Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция, — добавили в ФК «Спартак».

Telegram-канал Mash сообщает, что спортсмена не будут экстрадировать из России.

Суд Амстердама ранее признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы, сообщает журналист Уэсли Мейер в соцсети Twitter (Х). На данный момент игрок находится на сборах с командой в ОАЭ.

Прокуратура просила для футболиста девять лет тюремного заключения. В 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, принадлежавшие, по версии следствия, Промесу. Следователи считают, что футболист был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, они оба входили в крупную преступную сеть. Прокуратура также предоставила записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками и об организации доставки запрещенных веществ.

Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда. Прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Представители Промеса заявили о невиновности обвиняемого.

6 февраля был вынесен еще один приговор в отношении Промеса. Суд в Амстердаме обязал футболиста выплатить компенсацию двоюродному брату, которого спортсмен ранил ножом во время семейной ссоры. Сумма компенсации не сообщалась. В Нидерландах была арестована вилла полузащитника стоимостью €630 тысяч.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.