Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:19

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест

Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде утром 8 февраля

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Утром 11 февраля в 7 часов по итальянскому времени допинг-офицеры пригласили российского фигуриста Петра Гуменника на допинг-тест на Олимпийских играх, передает ТАСС со ссылкой на источник. Накануне вечером спортсмены выступили с короткими программами.

Петра в семь утра допинг-офицеры забрали на допинг-тест, — поделился собеседник.

Гуменник занял 12-е место после короткой программы, выступив под первым номером. В индивидуальном турнире на Олимпиаде приняли участие 29 одиночников, а завершение соревнований пришлось на половину первого ночи по московскому времени. Как отметил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, позднее время проведения соревнований является «вечной» проблемой, характерной для всех Игр, и это обусловлено телевизионными трансляциями.

Ранее сообщалось, что для своей короткой программы на Олимпийских играх в Италии Гуменник выбрал композицию «Вальс 1805» Эдгара Акопяна. Судьи поставили ему 86,72 балла. За технику он получил 48,43 балла, а за артистизм — 38,29 баллов.

