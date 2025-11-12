Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:27

Экс-президент «Спартака» предположил, кто возглавит команду

Червиченко заявил, что «Спартак» возглавит иностранный специалист

Московский «Спартак» возглавит иностранный тренер после увольнения Деяна Станковича, заявил NEWS.ru экс-президент красно-белых Андрей Червиченко. По его мнению, никто из российских тренеров сейчас не может повести команду наверх.

Руководители «Спартака» маниакально доверяют иностранцам. Если быть откровенными, я даже не могу сказать, кого бы я сейчас рассматривал из российских тренеров на пост главного в «Спартаке». На мой взгляд, такого нет. Я имею ввиду, кто сейчас взял бы команду и потащил наверх, — считает Червиченко.

Накануне, 11 ноября, стало известно, что Станкович покинул должность главного тренера «Спартака». Руководству не нравится позиция команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. На данный момент клуб идет на шестой позиции. Также «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов. В заявлении футбольного клуба сказано, что он является воспитанником спартаковской школы. В 1997–1998 годах Романов выступал за дубль красно-белых.

