Одноклубник задержанного Бугаева заявил, что он попал под дурное влияние Бывший футболист Деменко назвал задержанного с наркотиками Бугаева доверчивым

Фото: Алексей Иванов/Спорт-экспресс/ТАСС

Алексей Бугаев (2005 год)

Экс-нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России по футболу Максим Деменко назвал бывшего товарища по команде Алексея Бугаева доверчивым человеком, пишет «Газета.Ru». Спортсмен предположил, что Бугаев, подозреваемый в распространении наркотиков, попал «под дурное влияние».

Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый. Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает, человек взрослый и понимал, что делает, — отметил Деменко.

Бывший футболист подчеркнул, что он был шокирован известием о задержании Бугаева. По его мнению, эта ситуация должна послужить уроком для других людей.

Ранее стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. 42-летнему спортсмену может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По информации СМИ, при задержании мастер спорта оказал сопротивление полиции. Впоследствии он получил семь суток ареста за неповиновение стражам порядка.

Между тем адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщила, что он не имел при себе наркотических веществ во время задержания. По ее словам, спортсмен также не пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Юрист подчеркнула, что планирует подвергнуть тщательному анализу все материалы оперативно-разыскной деятельности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.