Экс-футболиста сборной России задержали с полкило мефедрона SHOT: экс-футболиста сборной РФ Бугаева задержали на Кубани с полкило мефедрона

Фото: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Алексей Бугаев

Telegram-канал SHOT сообщил, что вывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. По данным канала, 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По информации SHOT, правоохранители выяснили, что в ночь на 29 октября спортсмен получил запрещенные вещества с помощью закладки, мужчина при задержании оказал полицейским сопротивление, за что уже получил семь суток за неповиновение.

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», играл также за «Локомотив», «Краснодар», выступал за сборную России по футболу. Завершил спортивную карьеру в 29 лет и проживал в столице Кубани.

В конце сентября бывший игрок московского клуба «Локомотив» Алексис Бека-Бека угрожал покончить с собой. Футболист пережил романтическое разочарование. Клубу «Ницца», с которым сейчас сотрудничает спортсмен, даже пришлось отменить запланированную с участием Бека-Бека пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста и блогера Евгения Красаву Савина проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стало интервью спортсмена Ксении Собчак, в котором он негативно высказывался в адрес армии России. Первый раз Савина привлекали по аналогичной статье в феврале текущего года, говорится в публикации. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Если в ходе проверки будет выявлено повторное нарушение законодательства, то спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.