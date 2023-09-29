Экс-футболист «Локомотива» грозится покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексис Бека-Бека (слева)

Бывший участник московского футбольного клуба «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой. Сейчас 22-летний спортсмен находится на мосту во Франции. Полицейские ведут переговоры с футболистом, а операцией по его спасению руководят военные, передает RMC Sport.

Ранее игрок пережил романтическим разочарование. Футбольный клуб «Ницца», с которым сейчас сотрудничает спортсмен, отменил назначенную на 29 сентября пресс-конференцию. Всех прибывших журналистов попросили покинуть здание конференц-зала. Движение транспорта на мосту значительно замедлилось. Правая полоса была полностью парализована.

За московский клуб француз сыграл 28 матчей. Голами полузащитник не отмечался, но ему удалось записать на свой счет четыре результативных паса на партнеров. В «Ницце» в сезоне 2023-2024 он тоже не играл. Футболист либо проводил 90 минут на скамейке для запасных, либо вовсе не проходил в заявочный лист на матч.

В августе сообщалось, что владелец небольшого мебельного бизнеса из Балашихи покончил с собой. Как утверждается, до этого супруга предпринимателя заявила, что планирует подать на развод. Мужчина свел счеты с жизнью на складе мебельной мастерской.