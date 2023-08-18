Владелец мебельного бизнеса из Подмосковья покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец небольшого мебельного бизнеса из Балашихи покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, до этого супруга предпринимателя заявила, что планирует подать на развод.

По информации канала, мужчина свел счеты с жизнью на складе мебельной мастерской. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что двадцатилетняя жительница Анапы зарезала своего трехмесячного сына, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Она нанесла ребенку удар ножом в область сердца. Женщину обнаружили родственники, которые вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть младенца и госпитализировали подозреваемую.

До этого в Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Весной 16-летний школьник из города Слободского экзамен не сдал, после чего сильно нервничал.

В начале июня самоубийство после проваленного экзамена по математике совершил ученик девятого класса в Санкт-Петербурге. Полицейским поступило сообщение о попытке суицида, по прибытии на место школьника обнаружили с множественными переломами, мальчика госпитализировали, впоследствии он скончался.