В Анапе женщина зарезала трехмесячного сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двадцатилетняя жительница Анапы зарезала своего трехмесячного сына, после чего попыталась свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю. Подозреваемая госпитализирована, возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации СК, женщина проживала вместе с сыном и родителями в садовом товариществе в Анапе. 8 августа она нанесла ребенку удар ножом в область сердца. Затем она попыталась покончить с собой, ее обнаружили родственники, которые вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть младенца и госпитализировали подозреваемую.

В настоящее время женщина находится в медучреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В прокуратуре сообщили, что в апреле текущего года женщина привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. В результате суд дал ей отсрочку от наказания по причине беременности. Известно, что отец ребенка в воспитании сына участия не принимал.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края попыталась убить своего сына, пока он спал. Весь процесс издевательства она сняла на видео и отправила своей подруге, которая позднее обратилась в полицию. Предполагается, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она собиралась закончить начатое, но ее вовремя остановили оперативники. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.