Россиянка изрезала сына разбитой бутылкой и сняла это на видео Жительница Хабаровска пыталась убить спящего сына и снимала процесс на видео

Фото: НАК

Жительница Приморского края попыталась убить своего двухлетнего сына, пока он спал, сообщил Telegram-канал SHOT. Весь процесс женщина снимала на видео, которое потом отправила подруге. Именно она обратилась в полицию, когда посмотрела соответствующий ролик.

По данным канала, россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изрезала спину ребенку разбитой бутылкой. Женщина планировала закончить начатое, но ее остановили оперативники. Они задержали ее и доставили в отделение.

Позднее выяснилось, что отец мальчика ушел из семьи до его рождения. А мать при этом покушалась на жизнь ребенка уже неоднократно. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о жительнице Москвы, которая до смерти забила новорожденного ребенка ножницами. Трагедия произошла в электропоезде «Ласточка». Женщина сообщила, что у нее начались роды, после чего она отправила в туалет, где и заколола ножницами появившегося на свет малыша. Видео с допросом россиянки опубликовала Московская транспортная прокуратура.

В Омской области тем временем огласили приговор местной жительнице, которая забила до смерти своего трехмесячного сына. Она отправиться в тюрьму на 15 лет.