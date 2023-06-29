Школьник покончил с собой из-за проваленного ОГЭ SHOT: в Кировской области девятиклассник покончил с собой из-за проваленного ОГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи Основного государственного экзамена по математике, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, весной 16-летний школьник из города Слободского не сдал ОГЭ и сильно нервничал перед пересдачей.

По данным канала, тело мальчика нашли под окнами дома, в котором он жил с родителями. Около 9 часов утра его труп обнаружила соседка.

По факту произошедшего проводится проверка.

В начале июня самоубийство из-за проваленного экзамена по математике также совершил ученик девятого класса в Санкт-Петербурге. Полицейским поступило сообщение о попытке суицида, по прибытии на место школьника обнаружили с множественными переломами, мальчика госпитализировали, впоследствии он скончался. СМИ писали, что на телефоне подростка нашли переписку с учителем математики, который написал ему, что он не сдал ОГЭ.

В мае школьница в Северной Осетии скончалась прямо перед сдачей ОГЭ. Местные СМИ сообщали, что при сдаче экзамена в школе поселка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал ей помощь, после чего ученицу повезли в больницу, но по дороге она умерла.