В Санкт-Петербурге школьник покончил с собой из-за проваленного экзамена

https://static.news.ru/photo/cf37e3a2-c510-11eb-bc9a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга покончил с собой после проваленного ОГЭ по математике. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Примерно в час дня по местному времени в полицию поступил звонок о попытке суицида. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка с травмами тела и конечностей, у него диагностировали множественные переломы. Специалисты пытались спасти юношу, однако сделать это не удалось.

По предварительной информации, полицейские изъяли из квартиры подростка его телефон, в котором нашли переписку с результатами экзамена. Как уточняет Telegram-канал Mash, в средстве связи было обнаружено сообщение от учителя математики: «ты не сдал».

Ранее в Северной Осетии девятиклассница скончалась прямо перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Инцидент произошёл в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге.