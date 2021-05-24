В Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом

В Северной Осетии девятиклассница скончалась прямо перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Причины её смерти устанавливаются, сообщает издание «15-й регион».
Инцидент произошёл в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге.
Предполагается, что к смерти подростка могли привести жаркая погода и проблемы с сердцем. Глава района Олег Яровой отметил, что точный ответ даст вскрытие.
В пресс-службе СКР по региону изданию
Ранее сообщалось, что на Алтае 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем. Педагог отчитала ребёнка при матери за видео в TikTok. Через час после этого разговора девочка почувствовала себя плохо. Она рассказала об этом подругам в WhatsApp, но спасти её не удалось.