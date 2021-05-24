В Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом

https://static.news.ru/photo/0ab2a084-bc7e-11eb-982a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северной Осетии девятиклассница скончалась прямо перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Причины её смерти устанавливаются, сообщает издание «15-й регион».

Инцидент произошёл в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге.

Предполагается, что к смерти подростка могли привести жаркая погода и проблемы с сердцем. Глава района Олег Яровой отметил, что точный ответ даст вскрытие.

В пресс-службе СКР по региону изданию рассказали , что по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Алтае 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем. Педагог отчитала ребёнка при матери за видео в TikTok. Через час после этого разговора девочка почувствовала себя плохо. Она рассказала об этом подругам в WhatsApp, но спасти её не удалось.