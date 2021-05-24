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В Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом

13:29, 24 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северной Осетии девятиклассница скончалась прямо перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Причины её смерти устанавливаются, сообщает издание «15-й регион».

Инцидент произошёл в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге.

Предполагается, что к смерти подростка могли привести жаркая погода и проблемы с сердцем. Глава района Олег Яровой отметил, что точный ответ даст вскрытие.

В пресс-службе СКР по региону изданию рассказали, что по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Алтае 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем. Педагог отчитала ребёнка при матери за видео в TikTok. Через час после этого разговора девочка почувствовала себя плохо. Она рассказала об этом подругам в WhatsApp, но спасти её не удалось.

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