Ученица пятого класса умерла после разговора с завучем из-за видео в TikTok

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12-летняя школьница ученица лицея в алтайском Рубцовске умерла после разговора с завучем, которая отругала её за ролик в TikTok. В начале недели в город приедут детский омбудсмен и представители регионального министерства образования, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Информация о трагедии просочилась в социальные сети, уже оттуда о ней узнала общественность. По данным авторов, сославшихся на родителей ребёнка, драматические события разыгрались 8 апреля. Завуч местного лицея «Эрудит» вызвала к себе в кабинет пятиклассницу и ей маму и на повышенных тонах отчитала за видео. Из кабинета семья вышла в слезах. Через спустя, уже дома, девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Но спасти девочку не удалось.

Причина смерти сейчас устанавливается. Однако, по данным РИА Новости, речь может идти о самоубийстве.

О чём был ролик, не понравившийся в школе, не сообщается. Авторы публикации утверждают, что учебное заведение всячески пыталось замолчать произошедшее, однако родители девочки решили придать ситуацию огласке. Проверкой этой информации уже занялись представители регионального министерства образования и науки, а также уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. 12 апреля они намерены выехать в Рубцовск и пообщаться со всеми участниками и свидетелями этой истории.

О чём был ролик, который так не понравился завучу, доподлинно неизвестно. При этом в соцсетях со ссылкой на родителей погибшей школьницы утверждают, что преподаватель известна своими жёсткими методами воспитания.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, в лесу нашли тело 13-летнего мальчика. Ребёнок умер от переохлаждения.