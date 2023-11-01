Адвокат экс-футболиста Бугаева опровергла наличие наркотиков при задержании Адвокат Макличенко: при задержании у Бугаева не было наркотиков, он не убегал

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Защитник сборной команды России по футболу, игрок команды «Торпедо» Алексей Бугаев (2005 год)

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев не имел при себе наркотических веществ во время задержания, заявила NEWS.ru его адвокат Екатерина Макличенко. По ее словам, спортсмен также не пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Юрист подчеркнула, что планирует подвергнуть тщательному анализу все материалы оперативно-разыскной деятельности.

Никто его с наркотическими веществами не задерживал. Это мне известно со слов подзащитного, которому я верю. Никакого сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал. Эти материалы мы будем, безусловно, оспаривать. Мы сейчас подвергнем очень тщательному анализу все материалы ОРД, будем реагировать очень жестко, если выявим неправомерные способы ведения этого дела, — подчеркнула Макличенко.

По ее словам, Бугаеву еще не предъявили официальное обвинение и не возбудили уголовное дело. Адвокат добавила, что в основе административного дела лежат собственные слова Бугаева.

Это, по сути, его собственные слова. Почему он их сказал? Потому что был без адвоката, в напуганном состоянии, с незнакомыми людьми в погонах, которые наверняка, не берусь утверждать, его о чем-то попросили — нужно сделать именно так, а то, возможно, будет хуже. Я так понимаю, уголовное дело еще не возбуждено, проходит сбор так называемых доказательств, бумажек, чтобы его привлечь. Официального обвинения не предъявлено, — подытожила Макличенко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. По данным канала, 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По информации SHOT, правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 29 октября экс-спортсмен получил запрещенные вещества с помощью закладки. По данным канала, при задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, за что получил семь суток ареста за неповиновение.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.