Стало известно, какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за наркотики Адвокат Исаев: экс-футболисту сборной России Бугаеву грозит 20 лет за мефедрон

Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным в распространении мефедрона, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Собеседник подчеркнул, что окончательная квалификация преступления зависит от веса наркотического вещества. По информации СМИ, речь идет примерно о 500 граммах наркотика.

Окончательная квалификация содеянного зависит от веса вещества. Исходя из обнародованного в СМИ объема закладок, скорее всего, речь может идти о сбыте в особо крупном размере, за который предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Бугаев их явно хранил с целью сбыта, раз они были расфасованы. При таком размере информация о спортивных достижениях экс-футболиста будет носить для суда больше формальный характер, — отметил Исаев.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. По данным канала, 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По информации SHOT, правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 29 октября экс-спортсмен получил запрещенные вещества с помощью закладки. По данным канала, при задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, за что получил семь суток ареста за неповиновение.

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», он также играл за «Локомотив» и «Краснодар». Футболист завершил спортивную карьеру в 29 лет, после чего проживал в столице Кубани.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста и блогера Евгения Савина проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стало интервью экс-спортсмена Ксении Собчак, в котором он негативно высказывался в адрес армии России.

Первый раз Савина привлекали по аналогичной статье в феврале текущего года. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Если в ходе проверки будет выявлено повторное нарушение законодательства, то бывшему футболисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.