Берегись автомобиля: как вручение призёрам ОИ машин обернулось скандалом

Олимпиада в Токио завершилась почти два месяца назад, но скандалы вокруг Игр продолжают возникать. На этот раз словесная война развернулась вокруг вручения автомобилей BMW российским представительницам художественной гимнастики Дине и Арине Авериным. Рассказываем подробнее о случившемся.

В виде исключения

Традиция дарить автомобили россиянам, завоевавшим медали на Олимпиаде, зародилась в 2006 году после зимних Игр в Турине. Тогда призёры соревнований получали в подарок Toyota и Lexus, но с 2008-го спортсменов баловали исключительно машинами немецкой «большой тройки»: Audi, Mercedes и BMW. Принцип подбираемых авто в разные годы отличался. Сначала более дорогие машины почему-то получали мужчины, но сексизм был быстро побеждён: модели стали соответствовать достоинству завоеванной медали.

Поставщиком подарков на колёсах для победителей и призёров последней Олимпиады стала компания BMW. В этот раз золотым медалистам было решено дарить полноразмерный внедорожник X5, а серебряным и бронзовым призёрам - чуть более компактный и менее премиальный кроссовер X3. Автомобили для занявших вторые и третьи места отличались друг от друга богатством комплектаций.

Машины вручали 11 сентября после традиционной встречи олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным. Практически сразу стало известно, что для представительниц художественной гимнастики сестёр Авериных сделали исключение. Серебряный призер Игр Дина получила положенный за золото X5, а обладательница четвертого места Арина, которой вообще не было положено подарка, получила X3 для бронзовых призёров. Этот факт был оперативно опубликован в СМИ, но быстрой реакции ни от кого не последовало.

Королева и Артур

Артур Далалоян Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Скандал вспыхнул лишь 1 октября, после публикации интервью с победителем Игр в Токио в командных соревнованиях гимнастом Артуром Далалояном. Спортсмена спросили, как тот отнесся к сделанному для Авериных исключению, а тот неожиданно ответил очень откровенно.

Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных, - заявил гимнаст.

Высказывание Далалояна, конечно же, не могло остаться без ответа. Тем более, всевозможные новости о подаренных олимпийцам автомобилях всегда вызывают у публики особый интерес. Первой на смелого спортсмена бросилась тяжёлая артиллерия в виде президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Она ответила Далалояну жёстко, если не сказать грубо.

В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину – справедливо, то почему кто-то с этим спорит?, - заявила Винер-Усманова.

Аналогичную позицию заняла трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Бывшая фигуристка и нынешний депутат Госдумы тоже назвала BMW подарком Путина, а слова Далалояна посчитала дурным тоном. Примерно в таком же ключе высказались конькобежка Светлана Журова и депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Последний, правда, опроверг слова Винер-Усмановой и Родниной. Он отметил, что решение о подарках принимает общественный совет и фонд поддержки олимпийцев.

Священная корова

Дина Аверина Cheng Min/XinHua/Global Look press

Заступаться за Далалояна никто из публичных людей не стал, не развивает тему и сам Артур. Это вполне объяснимо, ведь после скандала на Олимпиаде Винер-Усманова запустила такой треш-ток, что местами может позавидовать сам Конор Макгрегор. Любой, кто посмеет не биться в конвульсиях от восхищения Авериными, тут же осыпается проклятиями и смешивается с грязью. Так что заходить в это поле желающих очень мало. Далалоян, наверняка, и сам не рад, что поднял эту тему.

А ведь слова гимнаста вполне объяснимы. Скандал с участием Авериных стал самым резонансным, но ведь на Играх было как минимум два похожих случая. Гимнаст Денис Аблязин набрал одинаковую сумму баллов в опорном прыжке с Чэ Хван Сином, однако золото досталось корейцу. Хорошо, что раньше россиянин вместе с Далалояном стал победителем Игр в команде, так что заслуженный X5 от него никуда не делся.

А вот дзюдоистка Мадина Таймазова из-за работы судей лишилась шанса на золото. В полуфинале японка Тидзуру Араи провела запрещённый прием, но арбитры закрыли на это глаза. Позже россиянка завоевала бронзу и получила за неё BMW X3. Поменять автомобиль на X5 ей не предлагалось.

Заслуги Авериных на Играх никто не умаляет, девчонки действительно сражались до последнего и, кажется, стали жертвами судейского произвола. Для них не жалко ни X3, ни X5, ни даже X7, но откуда столько злости у Винер-Усмановой и прочих официальных лиц? Неужели Далалоян, который выступал на Играх после тяжелейшей травмы и помог команде добиться исторического успеха, заслуживает оскорблений за высказывание собственного мнения во вполне корректной форме?