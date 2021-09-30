Гимнаст Далалоян усомнился в правильности вручения BMW Х5 Дине Авериной

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение гимнастке Дине Авериной BMW Х5 за серебро Олимпиады-2020. Он назвал это решение несправедливым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

11 сентября состоялась встреча победителей и призёров Олимпиады с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Обладателям золотых медалей были вручены машины BMW Х5. В числе обладателей иномарки стала и гимнастка Дина Аверина, несмотря на второе место на Олимпиаде.

Далалоян признался, что решение подарить Дине Авериной BMW Х5 вызвало у всех бурную реакцию.

Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо, — сказал он.

Спортсмен считает, что на Играх были спортсмены, которые по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными, в отличие от Авериных.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству. После турнира в Токио сёстры Аверины заявили о возможном уходе из спорта.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».